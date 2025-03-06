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19:46, 6 марта 2025Мир

В Словакии назвали преимущество от захвата Киева Россией

Евродепутат Калиняк: Если РФ захватит Киев, то Словакия получит надежного соседа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Erik Kaliňák

Erik Kaliňák. Фото: European Parliament

Словакия получит более надежного соседа, если Россия захватит Киев. Об этом заявил член Европейского парламента (ЕП) от партии словацкого премьера-министра Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» Эрик Калиняк, сообщает Aktuality.

«Если посмотреть на словацко-украинские отношения и на то, сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они создавали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не были способны нам помочь, то, с этой точки зрения, россияне являются более надежным партнером для нас», — сказал евродепутат.

Уточняется, что заявление Калиняка раскритиковала словацкая оппозиция.

Ранее Фицо заявил, что на Украине разворовывается половина средств, которые Евросоюз предоставляет Киеву. Он также отметил, что собирается поднять эту тему на Европейском совете.

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