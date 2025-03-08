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16:10, 8 марта 2025Мир

Премьер Словакии назвал Путина видным государственником

Премьер Словакии Фицо назвал Владимира Путина видным государственником
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента России Владимира Путина видным государственником. Его слова цитирует РИА Новости.

Таким образом в интервью телепрограммы «Субботние диалоги» Фицо прокомментировал визит депутата Европейского парламента от Словакии Любоша Благи в Москву. «Я не буду укорять своих коллег за разные контакты, ведь я был на встрече с Путиным. Кого я должен укорять? Я считаю, конечно, российского президента видным государственником», — заметил политик.

Также Фицо заметил, что выступает за контакты со всеми сторонами. «Как мы хотим решить конфликт на Украине, если отвергаем любой диалог?» — задался вопросом премьер-министр Словакии.

В начале марта депутат Европейского парламента Любош Блага признался, что виделся в Москве с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Роберт Фицо посещал Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным в конце декабря.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против использования французского ядерного вооружения для защиты Европы. «Я не хочу, чтобы Словакия была частью "ядерного зонтика" Франции, не хочу», — сказал Фицо.

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