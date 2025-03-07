В Словакии отвергли предложение Франции по защите Европы

Фицо не хочет, чтобы Словакия была под ядерным зонтиком Франции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против использования французского ядерного вооружения для защиты Европы. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу, чтобы Словакия была частью "ядерного зонтика" Франции, не хочу», — сказал Фицо.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выпустил обращение к нации, в ходе которого заявил о существовании «российской угрозы» для Европы. Он объявил, что в связи с этим решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Глава государства также подчеркнул, что мирное соглашение по Украине не должно означать капитуляцию Киева на российских условиях, а Европа больше не имеет права верить Москве на слово в вопросах безопасности.