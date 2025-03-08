Кадыров трогательно поздравил маму с 8 Марта

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с поздравлением своей мамы с 8 Марта

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео того, как поздравляет свою маму Аймани с Международным женским днем. Трогательный ролик появился в Telegram-канале политика.

К видеозаписи Рамзан Ахматович приложил милое послание своей матери, в котором поблагодарил ее за все.

«Хочу от всей души поздравить тебя, моя дорогая мама! Этот день посвящен таким удивительным, чутким и любящим женщинам! Ты всегда была опорой в сложные моменты, а твоя неизменная забота помогала мне преодолевать все трудности», — написал он.

Ранее стали известны траты россиян на путешествия 8 Марта.