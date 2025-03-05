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15:03, 5 марта 2025Путешествия

Раскрыты траты россиян на путешествия 8 Марта

АТОР: Россияне отдохнут в Краснодарском крае и Подмосковье на 8 Марта
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На 8 Марта большинство россиян отправятся отдыхать в Краснодарский край. Топ направлений и траты туристов на путешествия раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что особой популярностью в южном регионе у россиян пользуются Сочи и Красная Поляна. Востребованы также Геленджик и Туапсе, в Анапу же поедет меньше туристов.

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Второе место разделили Подмосковье и Санкт-Петербург. За ними следуют Москва, Казань, Минводы, Калининградская область, Крым, Тюменская область и Дагестан.

Дороже всего путешественникам обойдется отдых в Московской области — в среднем 32,6 тысячи рублей за три дня на двоих без учета дороги. В Сочи средний чек достигает 31,9 тысячи, в Калининградской области — 28,5 тысячи, в Крыму — 21,6 тысячи, в Москве — 14,8 тысячи, в Петербурге — 13 тысяч.

Ранее в АТОР рассказали о стоимости туров в «умопомрачительно люксовые» отели на 8 Марта. Самый роскошный отдых на Мальдивах в подарок женщинам обошелся россиянам от 2 миллионов рублей.

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