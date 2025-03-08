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22:38, 8 марта 2025Россия

План «Ковер» ввели в российском аэропорту

Росавиация: План «Ковер» ввели в аэропорту Волгограда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

План «Ковер» был введен в аэропорту Волгограда. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действует с 22:05 субботы, 8 марта. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — подчеркнул Кореняко.

По данным Telegram-канала Shot, причиной введения мер могут быть беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого 9 февраля в аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов. Ограничения для обеспечения безопасности полетов были введены в аэропорту Гумрак.

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