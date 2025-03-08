План «Ковер» ввели в российском аэропорту

Росавиация: План «Ковер» ввели в аэропорту Волгограда

План «Ковер» был введен в аэропорту Волгограда. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действует с 22:05 субботы, 8 марта. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — подчеркнул Кореняко.

По данным Telegram-канала Shot, причиной введения мер могут быть беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого 9 февраля в аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов. Ограничения для обеспечения безопасности полетов были введены в аэропорту Гумрак.