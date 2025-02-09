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01:22, 9 февраля 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели план «Ковер» из-за атаки БПЛА

Mash: В волгоградском аэропорту Гумрак ввели план «Ковер» из-за атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

План «Ковер» ввели в волгоградском аэропорту Гумрак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что задержаны рейсы на вылет и прилет. Ограничения ввели в 00:32 по московскому времени из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

5 февраля в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Ранее приостанавливали работу воздушные гавани Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

В ночь с 28 на 29 января ограничения вводились в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга. В настоящее время запрет на полеты в этих авиагаванях уже сняли.

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