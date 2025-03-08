Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:02, 8 марта 2025Мир

Лидер Ирана жестко ответил на письмо Трампа

Лидер Ирана Хаменеи отверг переговоры с Трампом и обвинил США в эгоизме
Андрей Шеньшаков

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на обращение президента США Дональда Трампа. Его слова передает иранское издание Iran Insight.

Хаменеи упрекнул нового хозяина Белого дома в навязывании своих интересов и отказался принять предложение о переговорах с администрацией главы государства.

«Иран не будет вести переговоры с теми, кого заботят лишь собственные интересы. Это предложение не ради мира, а ради навязывания собственной доминации. Иран, безусловно, не принимает таких требований», — отметил он.

В своем письме Дональд Трамп призвал Хаменеи начать переговоры по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия, отметив, что предпочитает войне дипломатию.

Ранее стало известно, что президент США заявил о своем желании заключить сделку с Ираном и положить конец разногласиям между странами.

    Обсудить
    Последние новости

    Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением. Его жена эмоционально обратилась к журналистам

    Россиянам на севере Казахстана начали блокировать счета

    Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа»

    Бастрыкин взял на контроль ЧП в цирке

    Алаудинов заявил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

    В ФРГ заявили об успешном завершении создания правящей коалиции

    РПЛ отреагировала на расистские оскорбления в адрес игрока «Зенита»

    В Финляндии призвали Россию поскорее разгромить ВСУ

    Противники новых властей Сирии укрылись на российской базе

    Пропалестинские активисты перекопали поле для гольфа Трампа в знак протеста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше