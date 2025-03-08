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02:13, 8 марта 2025Экономика

Louis Vuitton не стал продлевать контракт с ЦУМ

Louis Vuitton освободил помещения в московском ЦУМ, Сочи и Санкт-Петербурге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Французский модный дом Louis Vuitton, три года назад временно закрывший свои бутики в России, не продлил договор аренды с московским ЦУМом. Об этом сообщает РБК.

В ЦУМе компания последние три года занимала всего 88 квадратных метров, следует из ее отчетности. Договор аренды между сторонами действовал до конца ноября 2024 года.

Кроме того, бренд освободил офис на Большой Дмитровке в Москве, а также магазины в Сочи и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что больше всего шансов наладить поставки или выпуск машин на российском рынке в среднесрочной перспективе будет у корейского концерна Hyundai Motor Group, в состав которого помимо одноименной марки входит Kia.

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