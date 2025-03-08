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15:22, 8 марта 2025Россия

Люди провалились под лед в Подмосковье

Четыре человека провалились под лед в подмосковных Химках
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал SHOT

Четыре человека провалились под лед в подмосковных Химках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, двое взрослых и двое детей вышли на лед на городском пляже, несмотря на то, что температура воздуха в городе составляет не менее 5 градусов тепла. Неподалеку от берега лед не выдержал, и люди провалились.

Сообщается, что к месту происшествия отправились экстренные службы, в том числе на место должен прибыть спасательный катер.

Ранее стало известно, что спасатели вытащили из Байкала провалившийся под лед автомобиль с собакой.

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