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13:41, 8 марта 2025Из жизни

На Байкале спасли тонувшую в машине собаку

Спасатели вытащили из Байкала провалившийся под лед автомобиль с собакой
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал МЧС России

На Байкале спасатели вытащили из воды автомобиль с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Автомобиль, проезжавший по Байкалу, провалился под лед и начал тонуть. Водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из машины, но в салоне осталась их собака. Спасать пса и средство передвижения пришлось сотрудникам МЧС.

Сообщается, что инцидент произошел в 200 метрах от берега озера в Ольхонском районе. Как сообщили в МЧС Иркутской области, четвероногий пассажир также не пострадал.

В июле 2024 года в Италии собака выпрыгнула из лодки и проплыла шесть километров за пять часов. В итоге лабрадора спасли туристы.

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