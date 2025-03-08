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17:13, 8 марта 2025Бывший СССР

Киев признал эффективность борьбы против украинских морских дронов

Командующий ВМС Украины: Россия начала эффективно бороться с морскими дронами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что российские войска научились эффектно противостоять морским дронам. Его слова цитирует газета The Guardian.

По словам Неижпапы, Москва разработала «довольно эффективные» методы борьбы против рейдов морских беспилотников. В том числе поэтому украинские военные начали модернизировать боевые корабли, оснащая их зенитными орудиями и FPV-дронами.

Алексей Неижпапа подчеркнул, что в противостоянии России и Украины беспилотники играют важную роль. Также он прокомментировал зависимость Киева от американской помощи: «Мы не можем отделиться от США».

В начале февраля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа пригрозил уничтожить Крымский мост. «Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», — заявил он.

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