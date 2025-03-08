Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:45, 8 марта 2025Силовые структуры

Россиянин напал на работницу храма ради денег

В Осе мужчина напал на работницу церковной лавки и похитил 1,9 тысячи рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Мужчина напал на работницу церковной лавки при храме в городе Оса Пермского края. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации источника, нападавший, который похитил у женщины более 1,9 тысячи рублей, используя неназванный предмет, уже задержан. Его обвиняют в разбое.

«Возбуждено уголовное дело, задержан местный житель, которого подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, разбой», — говорится в заявлении СКР.

Сообщается, что следователи уже допросили задержанного, ему назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. По информации местных жителей, неизвестный использовал при атаке на храм электрошокер.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина с ножом напал на 19-летнего иностранца и попал на видео.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер раскрыл подробности об ошеломившем бойцов ВСУ начале штурма Суджи

    Значение взятия ВС России Старой Сорочины и Викторовки объяснили

    В одной стране НАТО поддержали смягчение санкций США против России

    Россиянин напал на работницу храма ради денег

    В Конго обещали дать миллионы долларов за поимку главы повстанцев

    В одном из российских городов десятки тысяч человек остались без отопления из-за аварии

    Женщина отравила подругу из-за ее повышения

    В Китае задумали производить летающие автомобили

    Названа дата приезда в Москву кандидата в президенты МОК

    Технические возможности Европы для замены Киеву помощи США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше