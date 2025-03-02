Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 2 марта 2025Россия

В Подмосковье мужчина напал на иностранца с ножом и попал на видео

Mash: В Подмосковье мужчина напал на белоруса с ножом и попал на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В Подмосковье мужчина с ножом напал на 19-летнего иностранца и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Голубое вечером 1 марта. Преступник выследил белоруса, поскольку хотел отомстить за увольнение, и набросился на него со спины. После этого он убежал.

В настоящее время молодой человек в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемого ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что преступник и пострадавший работали вместе, охраняя частный дом. Конфликт начался после того, как напавшего уволили.

Ранее в Подмосковье собака породы акита-ину напала на женщину, искусала ей руки и разорвала ее питомцев. 46-летняя Ирина рассказала, что вышла на прогулку в коттеджном поселке «Можайское море».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о выводе войск США из Европы

      В Подмосковье мужчина напал на иностранца с ножом и попал на видео

      Бойцы «Севера» захватили американскую БМП Bradley ВСУ в Курской области

      В Италии предложили провести встречу между США и ЕС по Украине

      Глава МОК сделал подарок российской спортсменке

      Стармер и Макрон прибыли на саммит по Украине в Лондоне

      Премьер Польши назвал Европу «проснувшимся гигантом»

      Россиянам назвали основания для отказа в выдаче загранпаспорта

      Toyota провела тайные переговоры с бывшими автодилерами из России

      Критиковавшего власть за отсутствие гуманитарной помощи священника под Курском лишили сана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше