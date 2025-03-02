В Подмосковье мужчина напал на иностранца с ножом и попал на видео

Mash: В Подмосковье мужчина напал на белоруса с ножом и попал на видео

В Подмосковье мужчина с ножом напал на 19-летнего иностранца и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Голубое вечером 1 марта. Преступник выследил белоруса, поскольку хотел отомстить за увольнение, и набросился на него со спины. После этого он убежал.

В настоящее время молодой человек в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемого ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что преступник и пострадавший работали вместе, охраняя частный дом. Конфликт начался после того, как напавшего уволили.

Ранее в Подмосковье собака породы акита-ину напала на женщину, искусала ей руки и разорвала ее питомцев. 46-летняя Ирина рассказала, что вышла на прогулку в коттеджном поселке «Можайское море».