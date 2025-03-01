Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 1 марта 2025Россия

В России акита-ину напала на женщину и разорвала двух собак

В Подмосковье агрессивная собака напала на женщину
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье собака породы акита-ину напала на женщину, искусала ей руки и разорвала ее питомцев. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

46-летняя Ирина рассказала, что вышла на прогулку в коттеджном поселке «Можайское море». По ее словам, она выгуливала шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, когда из-за угла выбежала соседская американская акита и набросилась на шпица. Женщина попыталась спасти питомицу, тогда пес перекинулся на нее, а затем набросилась на Тайфуна.

Отогнать агрессивную собаку помогли местные жители, которые, услышав крики, выбежали с лопатами на улицу. Пострадавших животных отвезли в ветеринарную клинику, но спасти их не удалось.

Ирина сейчас приходит в себя после нападения и пытается привлечь к ответственности владельца собаки. По ее словам, он не первый раз отпускает собаку на самовыгул и игнорирует просьбы соседей не делать этого.

Ранее школьник в Сочи получил тяжелые травмы лица после нападения двух хаски. Владелец собак признал вину и объяснил, что несколько дней не кормил питомцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ стянули восемь тысяч элитных бойцов для контрудара на одном направлении

      «Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

      Генсек НАТО призвал Зеленского восстановить отношения с администрацией Трампа

      Бундестаг призвали немедленно дать Украине 3 миллиарда евро

      Стало известно меню сорванного обеда Трампа и Зеленского

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      В России акита-ину напала на женщину и разорвала двух собак

      Лавров попросил Турцию повлиять на Украину после атаки на «Турецкий поток»

      В футболе появится новое правило

      В России допустили отключение ВСУ от Starlink

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше