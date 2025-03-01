В России акита-ину напала на женщину и разорвала двух собак

В Подмосковье агрессивная собака напала на женщину

В Подмосковье собака породы акита-ину напала на женщину, искусала ей руки и разорвала ее питомцев. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

46-летняя Ирина рассказала, что вышла на прогулку в коттеджном поселке «Можайское море». По ее словам, она выгуливала шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, когда из-за угла выбежала соседская американская акита и набросилась на шпица. Женщина попыталась спасти питомицу, тогда пес перекинулся на нее, а затем набросилась на Тайфуна.

Отогнать агрессивную собаку помогли местные жители, которые, услышав крики, выбежали с лопатами на улицу. Пострадавших животных отвезли в ветеринарную клинику, но спасти их не удалось.

Ирина сейчас приходит в себя после нападения и пытается привлечь к ответственности владельца собаки. По ее словам, он не первый раз отпускает собаку на самовыгул и игнорирует просьбы соседей не делать этого.

Ранее школьник в Сочи получил тяжелые травмы лица после нападения двух хаски. Владелец собак признал вину и объяснил, что несколько дней не кормил питомцев.