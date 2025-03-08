На Украине пожалели об отказе от предложения Лукашенко по переговорам

Дмитрук: Украина упустила шанс на переговоры, отклонив предложение Лукашенко

Украина упустила шанс на переговоры и заключение мира, отклонив предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, после отказа от предложения Лукашенко по переговорам положение Украины ухудшилось.

«Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и ДОРОЖЕ процесс», — написал Дмитрук.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, то США выйдут из противостояния.