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20:41, 7 марта 2025Мир

Трамп назвал последствия отказа Киева идти на переговоры

Трамп: Если Украина не пойдет на переговоры с Россией, США выйдут оттуда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления велась в эфире телеканала Fox News.

«Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда», — подчеркнул политик.

Трамп ответил на вопрос о предоставлении Украине новой военной помощи и назвал последствия отказа Киева идти на переговоры. По его словам, вопрос возобновления поддержки Украины напрямую зависит от желания руководства страны урегулировать конфликт с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о контактах России и США по Украине. Он отметил, что контакты России и США по подготовке к переговорам по Украине идут.

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