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16:18, 8 марта 2025Бывший СССР

На Украине стали меньше критиковать «советский праздник»

Депутат Гончаренко заявил, что критика 8 Марта стихла после сокращения USAID
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил снижение уровня критики праздника 8 Марта после сокращения присутствия в стране американского Агентства по международному развитию (USAID). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По мнению Гончаренко, в прошлые годы украинские издания и лидеры мнений гораздо активнее критиковали «советский пережиток».

«Все молчат, вот, что остановка USAID делает. Больше нет материалов, что нельзя никого поздравлять, что нельзя дарить цветы и вообще, что это запрещенный праздник. Возвращаемся теперь немного к реальности», — написал он в своей публикации.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде призвали не бороться до последнего украинца.

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