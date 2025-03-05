В Раде призвали не бороться до последнего украинца

Гончаренко опубликовал плакат с призывом не бороться до последнего украинца

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал не бороться до последнего украинца. Плакат с соответствующим требованием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Нам нужно бороться за каждого украинца, а не до последнего украинца», — гласит надпись в публикации.

В посте под плакатом Гончаренко объяснил, что это не предвыборный плакат и не политическая агитация. Он назвал это тем, что «мы должны делать».

Депутат также призвал сохранить страну и включить голову. Кому конкретно направлено это обращение — не уточняется.

Ранее Гончаренко провел аналогию между отношениями президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа и игрой в КВН и шахматы. «Пока Трамп играет в шахматы, Зеленский играет в КВН», — заявил он.