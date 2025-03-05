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14:58, 5 марта 2025Бывший СССР

В Раде призвали не бороться до последнего украинца

Гончаренко опубликовал плакат с призывом не бороться до последнего украинца
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал не бороться до последнего украинца. Плакат с соответствующим требованием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Нам нужно бороться за каждого украинца, а не до последнего украинца», — гласит надпись в публикации.

В посте под плакатом Гончаренко объяснил, что это не предвыборный плакат и не политическая агитация. Он назвал это тем, что «мы должны делать».

Депутат также призвал сохранить страну и включить голову. Кому конкретно направлено это обращение — не уточняется.

Ранее Гончаренко провел аналогию между отношениями президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа и игрой в КВН и шахматы. «Пока Трамп играет в шахматы, Зеленский играет в КВН», — заявил он.

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