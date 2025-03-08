Россияне в преддверии 8 Марта начали заказывать необычную уборку домов

Сервис SweepMe: К 8 Марта россияне массово заказывали магическую уборку

В преддверии 8 Марта россияне массово стали заказывать магическую уборку, выяснил агрегатор клининговых услуг SweepMe. По данным сервиса, такой тип услуги включает в себя глубокий клининг, расхламление и организацию пространства. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным сервиса, спрос на магическую уборку вырос на 63 процента с 1 марта. Отмечается, что в отличие от обычного клининга, который фокусируется на чистоте поверхностей, магическая уборка включает в себя не только удаление загрязнений, но и разбор вещей, избавление от ненужного, создание логичной системы хранения и даже работу с энергией дома.

Аналитики объяснили, что термин «магическая уборка» стал популярен благодаря японскому методу организации вещей KonMari и трендам на осознанное потребление, а сегодня он трансформировался в услугу.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус перечислил три неочевидных правила, которые помогут защититься от слабоумия. Он призвал россиян делать влажную уборку, отказаться от курения и выбирать места для прогулок с чистым воздухом.

