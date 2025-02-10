Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:23, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали три неочевидных правила защиты от деменции

Врач Продеус посоветовал чаще делать влажную уборку для защиты от деменции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам три неочевидных правила, которые помогут защититься от слабоумия. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на сайте телеканала.

Продеус объяснил, что на развитие деменции влияет такой фактор, как загрязнение воздуха. По его словам, микрочастицы, содержащиеся в нечистом воздухе, проникая в мозг, могут вызывать воспаления, провоцирующие деменцию. Чтобы снизить риск возникновения недуга, врач посоветовал чаще делать влажную уборку дома и пылесосить с использованием специального фильтра, защищающего от вредных частиц.

Также специалист рекомендовал отказаться от курения. Продеус подчеркнул, что привычка приносит вред как самому курильщику, так и тем, кто находится рядом с ним.

Иммунолог добавил, что для профилактики слабоумия следует выбирать места для прогулок с более чистым воздухом. «Выбирайте парковую зону. Ходите гулять не по улице в супермаркет, а в парковую зону», — заключил Продеус.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала единственный способ прожить в трезвом уме до старости. По ее мнению, для этого следует заниматься физическими упражнениями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ запустили американские дроны по Краснодару. Обломки упали на жилой дом в центре города

      Наемника из Литвы заочно приговорили в России к 14 годам колонии

      Жителям российского города пришлось самим собирать деньги на расчистку улиц от снега

      В России медики отказались поднимать упавшего участника Великой Отечественной войны

      Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании

      ФСБ уличила экс-сотрудника Минобороны в мошенничестве при выполнении госзаказа

      Китайских поставщиков не напугали пошлины Трампа

      Тейлор Свифт освистали фанаты ее бойфренда

      Дочь Хайди Клум снялась в прозрачной юбке

      Стало известно о взятии села Дачное под контроль ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше