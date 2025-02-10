Россиянам назвали три неочевидных правила защиты от деменции

Врач Продеус посоветовал чаще делать влажную уборку для защиты от деменции

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам три неочевидных правила, которые помогут защититься от слабоумия. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на сайте телеканала.

Продеус объяснил, что на развитие деменции влияет такой фактор, как загрязнение воздуха. По его словам, микрочастицы, содержащиеся в нечистом воздухе, проникая в мозг, могут вызывать воспаления, провоцирующие деменцию. Чтобы снизить риск возникновения недуга, врач посоветовал чаще делать влажную уборку дома и пылесосить с использованием специального фильтра, защищающего от вредных частиц.

Также специалист рекомендовал отказаться от курения. Продеус подчеркнул, что привычка приносит вред как самому курильщику, так и тем, кто находится рядом с ним.

Иммунолог добавил, что для профилактики слабоумия следует выбирать места для прогулок с более чистым воздухом. «Выбирайте парковую зону. Ходите гулять не по улице в супермаркет, а в парковую зону», — заключил Продеус.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала единственный способ прожить в трезвом уме до старости. По ее мнению, для этого следует заниматься физическими упражнениями.