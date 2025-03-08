Опубликованы кадры освобождения Андреевки

Бойцы 114-й мотострелковой бригады опубликовали кадры освобождения Андреевки

Бойцы штурмовых подразделений 114-й мотострелковой бригады поделились кадрами освобождения населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали основные огневые точки и пункты временной дислокации. После штурмовики малыми группами провели зачистку огневых позиций, зданий и придворовой застройки.

На кадрах демонстрируется, как после полной зачистки населенного пункта бойцы установили флаги России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали штурм села Малая Локня в Суджанском районе Курской области.