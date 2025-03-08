Бригада «Север-V» отбила атаку ВСУ и помешала эвакуации в районе Часова Яра

Бойцы бригады «Север-V» добровольческого корпуса отбили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на их позиции в районе Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС.

Бригада «Север-V» входит в состав Южной группировки войск. По словам представителя бригады, противник пытался проникнуть на позиции в районе Часова Яра, однако был обнаружен воздушной разведкой. Пехота ВСУ была атакована силами артиллеристов и операторов БПЛА.

«Понеся потери убитыми и ранеными, бойцы ВСУ отступили», — заметил собеседник ТАСС. Также в бригаде рассказали, что попытка вынести раненых бойцов ВСУ провалилась — группа эвакуации бросила своего товарища и укрылась в полуразрушенном блиндаже, но была уничтожена огнем артиллерии.

В ночь на 8 марта стало известно, что вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). «Могу сказать, что серьезно подравняли мы линию, то есть сейчас северная и южная части практически сравнялась», — заметил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.