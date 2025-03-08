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13:28, 8 марта 2025Россия

Подросток не выжил из-за подарка на 8 Марта

МК: Подросток из Подмосковья лишился жизни из-за подарка на 8 Марта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: file404 / Shutterstock / Fotodom  

Подросток из Подмосковья лишился жизни из-за подарка на 8 Марта. Об этом пишет Московский Комсомолец (МК).

По информации издания, причина трагедии — выбор подарка на 8 Марта для своей подруги. На 23 Февраля она подарила ему наушники. Он хотел преподнести ей нечто похожее.

Однако во время выбора подарков с родственниками, они выбрали подарить девушке тарелку. Подростка это не устроило и через несколько минут его тело без признаков жизни нашли на асфальте. Друзья отмечают, что он был очень ранимым и мог замкнуться в себе.

Ранее в Петербурге молодой человек, стреляя из автомобиля BMW X5, ранил девушку на Кронверском проспекте. Владельцем авто оказался житель Васильевского острова.

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