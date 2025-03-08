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06:16, 8 марта 2025Бывший СССР

Потери ВСУ при ротации в ЛНР раскрыли

Марочко: ВСУ теряют 25% личного состава при попытках ротации у Белогоровки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки ротации у Белогоровки, Российская армия уничтожает 25 процентов личного состава противника во время подобных действий. Потери украинских бойцов раскрыл подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Противник здесь до сих пор еще пытается проводить ротационные мероприятия, но сразу могу отметить, что четверть украинских боевиков не доезжают до линии боевого соприкосновения. Как правило, наши военнослужащие выявляют группы украинских боевиков, которые идут на ротационные мероприятия, и, естественно, наносят огневое поражение», — рассказал Марочко.

Он отметил, что ротация у Белогоровки для командования ВСУ становится «очень дорогим удовольствием».

Ранее сообщалось, что бойцы Российской армии взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Белогоровке.

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