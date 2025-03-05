Российские войска взяли под огневой контроль логистику у Белогоровки в ЛНР

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль все дороги у Белогоровки в ЛНР

Бойцы армии России взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Белогоровке в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе Белогоровки ВС РФ держат под огневым контролем основную часть логистики ВФУ. В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт», — написал он.

Отставной военный подчеркнул, что по дорогам и тропам, ведущим в населенный пункт, осуществлялись поставки вооружения и ротация Вооруженных сил (ВСУ) Украины. При этом он отметил, что установление контроля над ними привело к росту потерь и затруднило ведение боевых действий для украинского командования.

В конце февраля Андрей Марочко сообщил, что российским войскам осталось 500 метров до выхода на административные границы ЛНР в районе населенного пункта Белогоровка. Он также отметил, что в ходе боевых действий на окраинах населенного пункта они смогли занять позиции, позволяющие контролировать участок автомобильной дороги Белогоровка — Григоровка.