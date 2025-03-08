Появились подробности о смерти звезды «Супермена» и его жены

CNN: смерть актера Хэкмена и его супруги наступила от естественных причин

Судмедэкспертиза установила, что смерть оскароносного американского актера Джина Хэкмена и его жены наступила от естественных причин. Об этом сообщает CNN.

Главный судмедэксперт доктор Хизер Джаррелл сообщила, что супруга актера, пианистка Бетси Аракава скончалась от хантавирусного легочного синдрома. Скорее всего, она умерла раньше мужа.

Предположительно, Хэкмен не знал, что его супруга умерла — у актера «были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера». Труп собаки актера был найден в ящике, животное могло умереть от голода.

По данным телеканала, тело Хэкмена было обнаружено рядом с кухней, а Аракавы — в ванной комнате, где рядом были разбросаны таблетки.

26 февраля Хэкмен был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико вместе с супругой и их собакой. Смерть звезды фильма «Супермен» подтвердил окружной шериф Адан Мендоса.