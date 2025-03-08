Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:54, 8 марта 2025Россия

Путин 8 Марта обратился к россиянкам

Путин в видеообращении поздравил россиянок с Международным женским днем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил россиянок с Международным женским днем. Ролик опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, в России тепло и искренне относятся к 8 Марта. Как отметил Путин, в этот день повсюду звучат слова любви, признательности и уважения.

Как подчеркнул президент, женщины успевают все — от заботы о детях до успехов в разных сферах деятельности. По его мнению, они вдохновляют мужчин на прекрасные поступки и защиту семьи, дома и Родины.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», — обратился он к россиянкам.

Ранее Путин поблагодарил женщин-участниц специальной военной операции (СВО).

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет масштабное наступление в Курской области. Штурмовики проникли в Суджу по трубе, через которую подавался газ в Европу

    На Западе раскрыли сигнал Трампа украинцам

    Подросток в США расстрелял двух полицейских

    Появились предполагаемые кадры с российскими военными в подземной трубе в районе Суджи

    Российские бойцы взяли в плен 8 марта бывшую заключенную из женской роты ВСУ

    Стало известно о неспособности Европы заменить разведывательную помощь США

    Зеленский умолчал о наступлении российских войск в Курской области

    Дима Билан оценил спортивное будущее сына Плющенко

    В США задумали смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7

    Состояние папы Римского улучшилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше