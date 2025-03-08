Путин 8 Марта обратился к россиянкам

Путин в видеообращении поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил россиянок с Международным женским днем. Ролик опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, в России тепло и искренне относятся к 8 Марта. Как отметил Путин, в этот день повсюду звучат слова любви, признательности и уважения.

Как подчеркнул президент, женщины успевают все — от заботы о детях до успехов в разных сферах деятельности. По его мнению, они вдохновляют мужчин на прекрасные поступки и защиту семьи, дома и Родины.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», — обратился он к россиянкам.

Ранее Путин поблагодарил женщин-участниц специальной военной операции (СВО).