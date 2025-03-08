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10:02, 8 марта 2025Бывший СССР

Раскрыты имена разыскиваемых ВСУ украинских артистов

Shot: ВСУ разыскивают Ивана Дорна, Потапа, Artik и других украинских артистов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Иван Дорн

Иван Дорн. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разыскивают минимум 10 украинских артистов, которые выехали за границу и не вернулись из-за мобилизации. Их имена раскрыл Shot в Telegram.

Как выяснило издание, в списке уклонистов Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik, а также участники отбора на Евровидение братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук.

По информации авторов поста, в 2024 году артисты получили разрешение покинуть Украину для выступления на благотворительном концерте в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако обратно они так и не приехали. При этом выезжали украинские звезды в сопровождении представителей властей, которых в итоге подкупали или обманывали.

Ранее сообщалось, что в ВСУ могут мобилизовать украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Чтобы избежать призыва, 51-летнему мужчине предложили участвовать в концертах в поддержку Киева.

ЖЗЛ
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