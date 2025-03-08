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13:31, 8 марта 2025Россия

Российские военные уничтожили в Курской области переданную ВСУ бронетехнику НАТО

ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ из США и Канады под Старой Сорочиной
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили в Курской области бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданную странами НАТО. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России поразили западную технику в ходе штурма Старой Сорочины. Витязь уточнил, что российские подразделения уничтожили бронемашины HMMWV производства США, а также канадские Roshel Senator.

«Техника противника была ликвидирована вместе с ее экипажами из ВСУ. Также вместе с украинским расчетом был уничтожен американский автоматический гранатомет. В качестве трофеев захвачено множество "цинков" (ящик с боекомплектом — прим. «Ленты.ру») производства США», — рассказал российский военный.

8 марта стало известно об освобождении трех населенных пунктов в Курской области. В их числе Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, сообщили в Министерстве обороны России.

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