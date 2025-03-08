Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 8 марта 2025Россия

Система ПВО сбила 31 БПЛА в российских регионах

Минобороны: Система ПВО сбила 31 БПЛА в 4 российских регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 марта сбила 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в четырех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«26 БПЛА (сбиты) над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территориями Ленинградской и Ярославской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о поражении БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

    Обсудить
    Последние новости

    «На грани срыва». В США заявили о возможном выводе ВСУ из Курской области в течение двух недель

    В России предложили сократить количество алкогольных магазинов

    В Ленобласти отразили атаку БПЛА на территорию нефтеперерабатывающего завода

    Китай введет дополнительные пошлины на ряд канадских товаров

    Политолог прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

    Система ПВО сбила 31 БПЛА в российских регионах

    Раскрыта опасность использования общественных зарядных станций

    Россиянину утвердили приговор за попытку поджога военного аэродрома

    Основатель рок-группы Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС

    Раскрыты действия ВСУ на Кураховской ТЭЦ до освобождения ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше