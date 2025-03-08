Система ПВО сбила 31 БПЛА в российских регионах

Минобороны: Система ПВО сбила 31 БПЛА в 4 российских регионах

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 марта сбила 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в четырех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«26 БПЛА (сбиты) над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территориями Ленинградской и Ярославской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о поражении БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. По его словам, пострадавших и разрушений нет.