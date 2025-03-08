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15:00, 8 марта 2025Россия

Стало известно об освобождении населенного пункта в ходе боев за Суджу

Российские войска освободили хутор Кубаткин в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе штурма Суджи освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) близлежащий хутор Кубаткин Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Два Майора».

По его данным, сейчас идут бои за промышленную зону города. «Наши прорубили огромный участок фронта на чувствительную глубину», — говорится в посте.

О начале штурма занятой ВСУ Суджи Курской области стало известно днем 8 марта. О наступлении сообщили военные блогеры, а также каналы, связанные с подразделениями российских войск. Минобороны России информацию пока не комментировало.

В боях за город принимают участие несколько групп спецназа «Ахмат», 30-го мотострелкового полка и подразделений 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в штурме задействованы добровольцы отряда «Ветераны» и батальона «Восток». В воздухе работают беспилотники группы Моисея.

Как сообщал военный блогер Юрий Подоляка, атака на город началась внезапно сразу по нескольким направлениям и ошеломила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть которых пустилась в бегство или сдалась.

ЖЗЛ
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