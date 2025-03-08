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18:25, 8 марта 2025Экономика

Судно «Волгонефть-239» полностью вытащили из воды в Краснодарском крае

Последние части кормы севшего на мель судна «Волгонефть-239» достали из воды
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Последние части кормы севшего на мель судна «Волгонефть-239» извлекли из воды в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Спасатели, работавшие над разрезкой и извлечением судна, подняли из воды остававшиеся там части кормы и якорь. Их уже увезли с мыса Панагия. Сообщается также, что на полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло в Черном море 15 декабря 2024 года. Судна перевозили девять тысяч тонн мазута. Причиной экологической катастрофы, как считают эксперты, могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажа. Произошедшему из-за крушения разливу мазута был присвоен статус федеральной чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что демонтаж севшей на мель кормы «Волгонефти-239» завершили раньше срока.

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