Демонтаж севшей на мель кормы «Волгонефть-239» завершили

Минтранс: Работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершены

Работы по разрезке севшей на мель кормовой части танкера «Волгонефть-239» подошли к концу. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Как уточняют в ведомстве, демонтажные работы удалось завершить раньше срока. Первоначально на полную разрезку судна выделялось два месяца, но у специалистов ушло на это чуть больше месяца. Разделка подводной части судна проходила на суше, для чего корму постепенно вытаскивали на берег и разбирали на крупные фрагменты. Впоследствии их разрежут на мелкие части и увезут на переплавку на металлургический завод в Абинске. Сотрудники Морспасслужбы уже приступили к уборке с побережья остатков мазута и отходов.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

Ранее в МЧС заявили о появлении новых точечных выбросов мазута на береговой линии, начиная от мыса Панагия в Темрюкском районе и заканчивая Центральным пляжем Анапы. Новые случаи загрязнения фиксируются на фоне потепления.