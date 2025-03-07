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11:58, 7 марта 2025Экономика

На Кубани участились выбросы мазута на фоне потепления

МЧС: Из-за потепления в Краснодарском крае участились точечные выбросы мазута
Виктория Клабукова

Кадр: МЧС России

На побережье Кубани на фоне потепления выросло число выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

«В Краснодарском крае из-за повышения температуры окружающей среды участились случаи точечных выбросов мазута», — передает пресс-служба ведомства. Новые точечные загрязнения обнаружены на береговой линии, начиная от мыса Панагия в Темрюкском районе и заканчивая Центральным пляжем Анапы. На обследуемом участке протяженность 265 километров, по подсчетам спасателей, уже убрано порядка 148 тысяч тонн замазученного песка.

Кроме того, в акватории Анапы и Темрюкского района, где работают водолазные группы, со дна было собрано почти 2 тысячи мешков нефтесодержащих отходов. Обследование проводится с использованием телеуправляемых подводных аппаратов. На данный момент площадь изученной территории превысила 3 тысячи квадратных метров. Благодаря эжекторным установкам со дна удалось поднять более 6 тонн мазутных загрязнений, подчеркивается в заявлении МЧС.

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