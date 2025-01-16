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21:08, 16 января 2025Экономика

Осадок мазута всплывет со дна Черного моря с потеплением

Эколог Пешков: Осевший на дне Черного моря мазут всплывет весной
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С потеплением осевший мазут будет подниматься со дна Черного моря все больше. Об этом в эфире «Радиоточки НСН» предупредил заслуженный эколог России Андрей Пешков.

«С приходом весны ситуация ухудшится. Уже в марте-апреле будет сезонный прогрев», — прогнозирует специалист. Тяжелые фракции мазута, как поясняет Пешков, постепенно всплывают со дна. Одна его часть видна уже сейчас, но с повышением температуры все больше осадка будет нагреваться, подниматься на поверхность и растворяться.

Такие перспективы представляют серьезную угрозу для фауны. «Пострадает вся живая цепочка», — подчеркивает эколог. По словам Пешкова, прежде всего пострадают ракообразные, которые являются кормовой базой рыб. «Это наиболее уязвимая часть, они в первую очередь подвержены процессу дыхания. Их всегда используют для оценки качества воды», — заявил собеседник агентства. Рыбы же могли избежать прямой угрозы, если все это время находились не в зоне разлива, а у побережья Турции или Болгарии.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

13 января в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Ее возглавил заместитель председателя кабмина Виталий Савельев.

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