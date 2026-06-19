Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери Рай-Александровки в Донецкой народной республике (ДНР) вынуждены покинуть часть позиций, поскольку попадают под прямые удары военных РФ. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке
Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
О взятии населенного пункта 18 июня сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что операцию провели бойцы Южной группировки войск.
Помимо этого, силовики подчеркнули, что из Рай-Александровки открывается дорога на Николаевку, являющуюся последним важным для фронта населенным пунктом перед Славянском.