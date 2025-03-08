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05:44, 8 марта 2025Мир

Тайвань зафиксировал приближение восьми аэростатов из Китая

ВС Тайваня засекли приближение 8 аэростатов, 2 самолетов и 6 кораблей НОАК Китая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение восьми аэростатов из Китая. Кроме того, оборонному ведомству удалось засечь два самолета и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР (НОАК), об этом сообщается в соцсети Х.

Китайские самолеты, корабли и аэростаты были обнаружены вблизи Тайваня около 01:00 по московскому времени. «Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны Тайваня по ошибке объявило сигнал воздушной тревоги из-за якобы совершенной КНР ракетной атаки. Причиной стал полет китайской ракеты-носителя со спутником над островным государством.

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