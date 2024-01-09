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18:33, 9 января 2024Мир

На Тайване по ошибке объявили о ракетной атаке Китая

CNA: Минобороны Тайваня по ошибке объявило о ракетной атаке Китая

Фото: Ann Wang / Reuters

Минобороны Тайваня по ошибке объявило сигнал воздушной тревоги из-за якобы совершенной КНР ракетной атаки. Об этом сообщает тайваньское агентство CNA.

Отмечается, что причиной объявления воздушной тревоги стал полет китайской ракеты-носителя со спутником над островным государством.

«Китай осуществил запуск спутника, который пролетел через южную часть воздушного пространства. Просим население соблюдать меры предосторожности. В случае обнаружения неопознанных объектов немедленно сообщите в полицию и спасательные службы», — приводит издание объявление оборонного ведомства Тайваня.

Ранее заместитель главы отдела планирования совместных операций Минобороны Тайваня Ван Цзяцзюнь отказался от идеи сбивать каждый аэростат из Китая. По его словам, это является пустой тратой боеприпасов, чего и ожидает китайское правительство.

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      Виктория Кондратьева
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