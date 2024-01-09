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14:58, 9 января 2024Мир

Тайвань отказался от идеи сбивать каждый аэростат из Китая

Минобороны Тайваня: ликвидация аэростатов из КНР — это пустая трата боеприпасов

Фото: Ann Wang / Reuters

Ликвидация каждого аэростата, который попадает в воздушное пространство Тайваня с территории КНР, является пустой тратой боеприпасов, именно этого и ожидает Пекин от Тайбэя. В таком ключе высказался замглавы отдела планирования совместных операций Министерства обороны Тайваня Ван Цзяцзюнь, сообщает РИА Новости.

«Сбивать аэростаты, которые ежедневно заходят в воздушное пространство Тайваня с начала 2024 года, было бы пустой тратой боеприпасов и именно той реакцией, которую Китай хочет от Тайваня», — высказался высокопоставленный офицер. При этом он отметил, что сейчас все обнаруженные цели будут оцениваться в зависимости от опасностей, которые те могут представлять для навигации в Тайваньском проливе и для местных жителей острова.

Минобороны Тайваня также отметили, что с начала года в воздушном пространстве было зафиксировано 4 аэростата, пришедших со стороны материка. Помимо них, военные также обнаружили приближение к острову 10 летательных аппаратов и четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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Ранее аналитики Bloomberg заявили, что в случае начала полномасштабной операции НОАК на территории острова Тайвань экономика мира столкнется с более серьезными последствиями, чем во время пандемии COVID-19 и проведения специальной военной операции на Украине. По их данным, сумма ущерба может достичь десяти триллионов долларов.

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      Виктория Кондратьева
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