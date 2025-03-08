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23:37, 8 марта 2025Мир

Трамп резко прервал репортера после вопроса о Маске и Рубио

Трамп резко прервал журналиста NBC после вопроса о ссоре Маска и Рубио
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американский президент Дональд Трамп резко прервал журналиста после вопроса об отношениях миллиардера Илона Маска и госсекретаря США Марко Рубио. Его слова приводит бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в социальной сети X.

Журналист телеканала NBC задал главе США вопрос, была ли стычка между бизнесменом и дипломатом. Американский лидер ответил на это отрицательно, обвинив репортера в желании раздуть сенсацию.

На попытки начать спор политик задал вопрос о том, какое издание представляет журналист. Услышав ответ, он махнул рукой. «Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Рубио и министр транспорта Шон Даффи поссорились с Маском. Политики обвинили американского предпринимателя во лжи.

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