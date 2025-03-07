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22:00, 7 марта 2025Мир

Маск поссорился с госсекретарем США

NYT: Маск поссорился с госсекретарем США Рубио и министром транспорта Даффи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи поссорились с главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, это произошло на заседании кабинета министров, где Рубио и Даффи обвинили американского бизнесмена во лжи. В ходе заседания правительства Маск выступил с критикой чиновников. Он обвинил госсекретаря Рубио в том, что госсекретарь никого не уволил из подчиненных. По словам предпринимателя, единственным таким человеком оказался сотрудник DOGE.

В ходе спора президент США Дональд Трамп вмешался и защитил Рубио. Также Маск давал советы министру транспорта Даффи о состоянии оборудования Федерального управления гражданской авиации. Министр торговли Говард Латник поддержал бизнесмена.

Ранее Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности, генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег.

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