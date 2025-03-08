Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александр Мирошниченко

8 марта стало известно о смерти президента международной ассоциации ветеранов группы «Альфа», участника многих крупных антитеррористических операций генерал-полковника в отставке Александра Мирошниченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию.

Причины смерти 71-летнего офицера не уточняются.

Мирошниченко родился 3 июля 1953 года в Москве. Он прошел срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. В 1977-м окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде, затем был направлен на работу в службу охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Он был отмечен как лучший молодой сотрудник по профессии.

Мирошниченко — участник кабульских событий декабря 1979 года. Затем семь месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогал обеспечивать личную безопасность нового главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем, уже будучи опытным офицером, принимал участие в «боевой стажировке» молодых сотрудников Группы «А».

В июле прошлого года Александр Мирошниченко предрек, что после завершения специальной военной операции силовикам нужно будет бороться с бандитским подпольем националистов, его размер будет зависеть от принимаемых государством мер. При этом, как отметил Мирошниченко, нужно прибегать и к мирным методам борьбы, а не только к жестким.