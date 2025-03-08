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15:37, 8 марта 2025Мир

США продолжили передавать данные Украине

Fox News: США продолжили делиться с Киевом разведданными для обороны
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeff Topping / Reuters

Соединенные Штаты Америки не прекращали делиться с Украиной разведывательными данными, необходимыми для ее обороны. Об этом стало известно телеканалу Fox News.

Три источника в американских силовых структурах рассказали журналистам, что Киев продолжит и дальше получать секретные данные, необходимые для обороны страны. Однако ЦРУ и ФБР прекратили делиться разведывательной информацией для организации наступательных операций.

При этом другой источник заявил, что силовые структуры США могут продолжить обмениваться «всеми данными» с украинскими коллегами. Согласно его ожиданиям, пауза носит «весьма временный характер».

«У Украины было одно единственное преимущество перед Россией: информационное превосходство. Если бы его не было, Киев оказался бы в беде», — сказал научный сотрудник по вопросам обороны в Институте Хадсона Джан Касапоглу. Он также подчеркнул, что у Европы нет достаточного потенциала, чтобы заполнить этот вакуум.

Бывший офицер военной разведки Мэтью Шумейкер заявил, что пауза в обмене данными создает стратегический дисбаланс, вынуждая Украину занять преимущественно оборонительную позицию. Шумейкер полагает, что пауза в обмене разведданными — часть тактики администрации Дональда Трампа при переговорах. «Это был скорее сигнал украинским политикам о том, что США могут прекратить помощь по своему желанию», — заключил специалист.

Ранее источники Time сообщили, что занимавшиеся обработкой данных со спутников для Киева западные специалисты покинули Украину. Это произошло на фоне сообщений о приостановке доступа властей страны к спутниковым снимкам США.

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