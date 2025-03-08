Стало известно об отъезде с Украины занимавшихся данными спутников специалистов

Занимавшиеся обработкой данных со спутников для Киева западные специалисты покинули Украину. Об этом сообщает Time со ссылкой на источник.
Это произошло на фоне сообщений о приостановке доступа властей страны к спутниковым снимкам США. Покинувшие Украину западные специалисты занимались обработкой данных со спутников в военном штабе в Киеве, пояснил собеседник, близкий к Генеральному штабу республики. «Группа западных партнеров уехала», — резюмировал он.
О приостановке снабжения США Украины спутниковыми снимками стало известно в пятницу, 7 марта. Как уточнялось, из Соединенных Штатов перестали поступать снимки не только российской территории, но и все остальные.
Предоставлением данных Украины занимались специалисты американской аэрокосмическая компания Maxar. В официальном обосновании утверждалось, что доступ Киева к снимкам был приостановлен «по административному запросу». Отмечалось, что подобная мера фактически стала следствием запрета властей США на предоставление Украине разведывательных данных.