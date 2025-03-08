Стало известно об отъезде с Украины занимавшихся данными спутников специалистов

Time: Обрабатывавшие данные со спутников западные специалисты покинули Украину

Занимавшиеся обработкой данных со спутников для Киева западные специалисты покинули Украину. Об этом сообщает Time со ссылкой на источник.

Это произошло на фоне сообщений о приостановке доступа властей страны к спутниковым снимкам США. Покинувшие Украину западные специалисты занимались обработкой данных со спутников в военном штабе в Киеве, пояснил собеседник, близкий к Генеральному штабу республики. «Группа западных партнеров уехала», — резюмировал он.

О приостановке снабжения США Украины спутниковыми снимками стало известно в пятницу, 7 марта. Как уточнялось, из Соединенных Штатов перестали поступать снимки не только российской территории, но и все остальные.

Предоставлением данных Украины занимались специалисты американской аэрокосмическая компания Maxar. В официальном обосновании утверждалось, что доступ Киева к снимкам был приостановлен «по административному запросу». Отмечалось, что подобная мера фактически стала следствием запрета властей США на предоставление Украине разведывательных данных.