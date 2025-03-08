В «Ахмате» заявили о финальном сражении за Курскую область

Группа Аида спецназа «Ахмат» заявила о финальном сражении за Курскую область

Группа Аида спецназа «Ахмат» Минобороны России сообщила о начале финального сражения на суджанском направлении Курской области. Обращение опубликовано в Telegram-канале подразделения.

«Финальное сражение за Курскую область. Все подразделения перешли в масштабное наступление. Идет хорошее продвижение, враг будет разбит. Ждите хороших новостей», — написано в публикациях канала.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы решили поздравить российских женщин с 8 Марта.

«Наши русские воины решили сделать подарок женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения проявляют героизм», — заявил он в обращении.

Ранее стало известно, что в России оценили последствия окружения ВСУ в Курской области.