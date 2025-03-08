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13:28, 8 марта 2025Россия

В России оценили последствия окружения ВСУ в Курской области

Полетаев: Окружение в Курской области станет для Украины крупным поражением
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Окружение группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области станет для Киева крупным военным поражением. Об этом заявил информационный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт считает, что после окружения ВСУ в Курской области власти Украины лишатся своего единственного козыря на переговорах о мирном урегулировании. Позиция Киева на фоне наступления российских войск становится слабее. После освобождения Курской области Украины потеряет возможность обменять захваченные территории, так как лишится контроля над ними, пояснил Полетаев.

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Он напомнил, что удержание оккупированных территорий в Курской области было для президента Украины Владимира Зеленского жизненно необходимо. В захваченные районы направляли элитные подразделения ВСУ. «Это единственный по сути у них был козырь на возможных переговорах», — заявил Полетаев. Теперь же риски скорой потери Курской области представляются для Украины серьезной угрозой в медийном плане. «С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, и сейчас это может обернуться против них», — заключил он.

Ранее в Министерстве обороны (Минобороны) РФ сообщили об освобождении российской армией трех населенных пунктов в Курской области. Речь шла о Викторовке, Николаевке и Старой Сорочине. Их освобождение открыло военным дорогу на село Малая Локня, расположенного в Суджанском районе. В полдень 8 марта стало известно о начале штурма города Суджа, имеющего стратегически важное значение для ВСУ.

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