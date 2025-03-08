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03:49, 8 марта 2025Бывший СССР

«На грани срыва». В США заявили о возможном выводе ВСУ из Курской области в течение двух недель

NYP: ВСУ могут вывести войска из Курской области в ближайшие две недели
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть выведены из Курской области в течение двух недель, сообщили украинские военные.

По данным американского издания The New York Post (NYP), после приостановки передачи Украине разведданных из Соединенных Штатов ВС России добились продвижения в Курской области. Кроме того, увеличилась интенсивность атак позиций ВСУ. Отмечается, что вылазка украинских войск в Курскую область находится «на грани срыва». По словам собеседников издания, в ближайшие две недели украинская армия может отказаться от операции, «сославшись на ограниченный доступ в регион и из него».

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Александр КабановЗместитель командира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской разведывательной бригады ВСУ

Положение ВСУ под Курском ухудшается

Украинские войска испытывают серьезнейшие проблемы в Курской области южнее Суджи из-за продвижения Российской армии. ВС РФ наносят удары по позициям врага в Гуево тяжелыми авиабомбами.

ВСУ начали проводить ротации в курском приграничье пешком, так как любой транспорт уничтожается российскими дронами, а дороги забиты остовами сгоревшей техники.

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Также известно, что российские военные прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области. По информации военкоров, ВС РФ всего за несколько дней продвинулись более чем на пять километров на этом участке фронта. Российская армия изолировала основную часть плацдарма ВСУ под Курском, теперь практически все дороги в Суджу для украинских военнослужащих перерезаны или находятся под огневым контролем ВС России. Таким образом украинские войска в скором времени могут попасть в котел, который для них готовит российская сторона.

По данным Reuters, Вооруженные силы Украины оказались почти окружены в Курской области. Речь идет о тысячах украинских бойцов. В статье говорится, что это обстоятельство стало ударом для Киева, так как власти рассчитывали использовать факт вторжения на территорию российского региона в качестве рычага давления на Россию на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта.

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22 февраля 2025

ВС России начали штурм населенного пункта в Курской области

Российская армия начала штурм села Малая Локня в Суджанском районе Курской области. По данным военкоров, бойцы 34-й бригады вытесняют солдат ВСУ из северного района села и из руин зданий. Кроме того, ликвидируются минометы, поддерживающие пехоту украинской армии.

Также 7 марта стало известно, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Викторовка и Николаевка в Курской области.

Таким образом, Северяне освободили все населенные пункты в окрестностях главного логистического центра ВСУ на направлении — Малой Локни

Telegram-канал «Северный ветер»
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