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22:48, 8 марта 2025Мир

В Германии раскрыли планы России проверить на прочность единство Запада

Шеф разведки Германии Каль: Россия хочет испытать единство Запада и статью НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия якобы собирается проверить на прочность единство Запада, особенно в вопросе военной взаимопомощи НАТО. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его утверждению, в России якобы рассматривают возможность «проверки надежности 5-й статьи НАТО» о взаимопомощи и взаимной обороне.

Ранее представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета Бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что стране в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности необходимо собственное ядерное оружие. Он также отметил, что ФРГ необходимо ввести обязательную военную службу, в том числе для женщин. Для этого нужно будет внести изменения в Конституцию страны.

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