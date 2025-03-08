В Германии раскрыли планы России проверить на прочность единство Запада

Шеф разведки Германии Каль: Россия хочет испытать единство Запада и статью НАТО

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия якобы собирается проверить на прочность единство Запада, особенно в вопросе военной взаимопомощи НАТО. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его утверждению, в России якобы рассматривают возможность «проверки надежности 5-й статьи НАТО» о взаимопомощи и взаимной обороне.

Ранее представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета Бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что стране в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности необходимо собственное ядерное оружие. Он также отметил, что ФРГ необходимо ввести обязательную военную службу, в том числе для женщин. Для этого нужно будет внести изменения в Конституцию страны.