В Госдуме ответили на угрозу нанести новый удар по Крымскому мосту

Депутат Нестеренко назвал агонией угрозу нанести новый удар по Крымскому мосту

Угроза нового удара по Крымскому мосту является агонией со стороны украинских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

По его словам, угроза является очередной попыткой «отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем» и «тяжелого положения» Вооруженных сил Украины на фронте. «Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона», — отметил парламентарий.

Ранее главнокомандующий военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев намерен предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив. В беседе с журналистами он подчеркнул, что «Бог любит троицу».